Farevarsel om kraftig vind på fredag

Meteorologisk institutt sender ut farevarsel for kraftig vind på fredag. I tillegg kommer mye nedbør. Her er meldingen som ble sendt ut: Fra fredag formiddag lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk Østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s. Vinden øker først i Aust-Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus. Vinden minker i løpet av kvelden, først i Aust-Agder, Telemark, Oslo og Akershus, seint fredag kveld også i Buskerud, Oppland og Hedmark. Den sterkeste vinden ventes fredag ettermiddag.

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan lokalt påvirke transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs