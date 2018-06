Finn Aagaard tilsatt som ny kommunikasjonsansvarlig i NIF

Finn Aagaard fra Geilo er presentert som ny kommunikasjonsansvarlig i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Aagaard har over 20 års erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid fra kommunikasjonsbyrået Nucleus og fra Forsvaret.

– Jeg vil takke NIF for tilliten, og gleder meg til å ta fatt på nye og spennende kommunikasjonsoppgaver i en organisasjon som favner mange og har stor betydning i samfunnet. Norsk idrett står sterkt og det stiller krav til utvikling og god samhandling både internt og utad, sier Aagaard som tiltrer stillingen 15. august.

– En målrettet, tydelig og åpen kommunikasjon i alle deler av organisasjonen, og mot samfunnet for øvrig, blir en viktig forutsetning for å lykkes, og kommunikasjonen skal gå begge veier. Det betyr at vi skal være lydhøre for innspill fra en engasjert idrettsbevegelse, politikere og øvrige samfunnsaktører, sier Aagaard.

NIF skal i året som kommer lede prosessen med å utarbeide et nytt Idrettspolitisk dokument som skal vedtas på Idrettstinget i 2019. I tillegg er det nylig igangsatt et omfattende moderniseringsprosjekt hvor målet er økt idrettsaktivitet, mindre byråkrati og mer effektiv samhandling i alle deler av organisasjonen. Nye digitale verktøy skal også gjøre det enklere og mer attraktivt for medlemmene å delta som frivillig i idretten.

Generalsekretær Karen Kvalevåg er glad for å kunne presentere Aagaard som ny kommunikasjonsansvarlig i NIF.

– NIF har ansvaret for omfattende oppgaver hvor kommunikasjonsarbeidet blir viktig for å lykkes. Kursen som er satt fremover vil kreve god kommunikasjon fra NIF mot ulike deler av organisasjonen, samt ekstern god dialog med politikere og øvrige samfunnsaktører. Vi føler oss trygge på at vi har funnet riktig person til denne viktige, spennende og utfordrende stillingen, sier Kvalevåg.

Aagaard er opprinnelig fra Geilo. Nå er han bosatt på Nesodden og er medlem av Nesodden Idrettsforening. Aagaard er Cand. Polit fra Universitet i Oslo. De siste syv årene har Aagaard vært seniorrådgiver og medeier i kommunikasjonsbyrået Nucleus AS. Han har jobbet bredt med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid for kunder i både offentlig og privat sektor.

Pressemelding og foto: Norges idrettsforbund