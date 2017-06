FJELLROKKEN er tilbake!

Etter 13 år har Destinasjon Hemsedal valgt å blåse liv i Fjellrokken igjen. Fjellrokken hadde sin oppstart i Hemsedal så tidlig som 1992. Datoen for eventet er 8-9. september. Det blir en 2 dagers festival med konserter fredag og lørdag. Festivalområdet vil være i Hemsedal sentrum på nedsiden av Hemsedal Cafe.

Destinasjonsjef Richard Taraldsen gleder seg til å sette Fjellrokken tilbake på kartet! Nå er det 13 år siden sist, og det er på tide med et skikkelig arrangement på høsten. Tanken med høstmarked på lørdagen med utstillere og konserter på kvelden både fredag og lørdag vil skape liv i bygda. Vi håper så mange som mulig tar turen til fjells!

Artister som står på plakaten er flere av Norges beste artister! Fredag åpner Fjellrokken med Freddy Kalas, Julie Bergan og Loveshack.

Lørdag åpner Høstmarkedet kl. 10.00 med utstillere fra Hemsedal, Hallingdal og omegn. Butikkene flytter ut på gaten og det vil bli eget mattelt med forskjellige produsenter. .

Artister som spiller lørdag er Lothepus, Klovner i Kamp og Es May.

Under årets gjenopplivelse av Fjellrokken må man også få med seg Klubb Fjellrokk på Hemsedal Cafe. Her vil Hkeem & Temur spille fredag 8/9, Hkeem som er kjent for låta «Fyfaen». Lørdag 9/9 blir det liv når hele Norges, Unge Ferrari er på plass for å avslutte årets festival.

Billetter får man kjøpt på Hallingbillett.no og følg med på fjellrokken.no for mer informasjon om festivalen og høstmarkedet.

