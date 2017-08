Fjellrokken i Hemsedal kjører igang, hold av 8-9 september!

Artister som står på plakaten er flere av Norges beste artister! Fredag åpner Fjellrokken med Julie Bergan og Loveshack.

Vi kombinerer Fjellrokken Festival med Fjellrokken Høstmarked og hele bygda kommer til å koke av liv denne helgen. Lørdag åpner Høstmarkedet kl. 10.00 med utstillere fra Hemsedal, Hallingdal og omegn. Butikkene flytter ut på gaten og det vil bli eget mattelt med forskjellige produsenter. Så er her er det noe for enhver.

Artister som spiller lørdag er, Es May, Lothepus, Freddy Kalas og Klovner i Kamp har tatt turen til fjells!

På Fjellrokken ønsker vi å gi alle en smak av Hemsedal og en god matopplevelse. Restaurantene fra Hemsedal er samlet i en så kallet Food Court som ligger i selve festivalområdet.

Under årets gjenopplivelse av Fjellrokken må man også få med seg Klubb Fjellrokk på Hemsedal Cafe. Her vil Hkeem & Temur spille fredag 8/9, Hkeem som er kjent for låta «Fyfaen». Lørdag 9/9 blir det liv når hele Norges, Unge Ferrari er på plass for å avslutte årets festival.

Festivalen har allerede forhåndssolgt 250 billetter og VIP billettene er utsolgt! Billetter får man kjøpt på www.hallingbillett.no eller for etternølere kan man komme innom turistkontoret samme dag.

Pressemelding