Fjellturismen med flere nye trender

Det har vært flere nye trender innenfor den stadig økende fjellturisme. Barnefamilier øker kraftig, og uvante fjellturister fra flere utenlandske land øker. Turistdestinasjoner som følger med på trender og tilrettelegger øker volumet av turister. Destinasjoner som øker, men ikke klarer å legge til rette for et økt volum skaper et økende konfliktnivå.

Både i Sverige og Norge er det stor økning av nederlandske som oppsøker fjellet. Hos barnefamilier er det stort sett norske og svenske familier som tar med barna på fjelltur.

Å komme i kontakt med fjellet allerede som barn kan lede til en livslangt interesse. Derfor er det viktig at de første opplevelsene blir positive. Planene blir derfor oftest valgt av barna. Da kombineres dette ofte med steder som har tilrettelagt turstier og aktiviteter.

Hos utenlandske er det fosser, breer og ikoniske fjellpartier som er interesse og bildene på nettet er avgjørende for fjellturen. Dette øker også risikoen for ulykker og redningsaksjoner med uvante fjellfolk på tur. Epostavisen har lagt til flere artikler fra dagens aviser som underbygger trender som destinasjonene og kommunene bør ta alvorlig.

