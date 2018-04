Fjern gamle vepsebol nå

I sommer blir det sannsynligvis mye veps. Allerede nå kan du gå til kamp mot de plagsomme insektene.

– Vepseår inntreffer annet hvert år, i partallsår. I fjor var det forholdsvis lite veps, så vi regner med at det blir flere i år, sier biolog Stein Norstein i Anticimex.

Han anbefaler folk å sjekke loft og vegger i huset før våren kommer og vepsene blir aktive.

– Fjerner du alt som er av gamle bol nå, er det lettere å se om det kommer nye. De store bolene vil på denne tiden av året alltid være tomme og enkle og fjerne, sier han.

Bolene kan skjæres ned med et skarpt redskap og hives.

– Små bol som dukker opp utover våren er mest sannsynlig av årets bol, og kan huse én dronning og 15 til 20 arbeidsveps. Det vil være en viss fare for å bli stukket når du fjerner disse, så er du allergisk bør du overlate dette til andre, sier Norstein.

Skulle du overse et lite vepsebol i april eller mai, kan det i løpet av sommeren utvikle seg til å bli et gigantbol som rommer flere tusen veps. Da er det langt mer risikabelt å fjerne bolet.

Travle tider

I såkalte vepseår har Anticimex travle tider.

– Antall oppdrag med å fjerne vepsebol i private boliger og på offentlige steder, som utenfor butikker, kan fort tredobles de årene det er mye veps, sier Norstein.

Å fjerne store bol kan være komplisert dersom man ikke har egnet utstyr. Da kan det være fornuftig å la profesjonelle gjøre jobben.

– Hvis du ser veps i april er det stor sjanse for at det er dronningen som leter etter et sted å etablere seg. Avkommet, arbeiderne, kommer fra mai og utover, sier han.

Verken forskere eller skadedyreksperter er helt sikre på hvorfor vepsen opererer i toårige sykluser.

– En teori er at et år med få dronninger gir flere veps. Dronningene slipper å konkurrere om egnete bolplasser og kan bruke mer krefter på å skaffe mat til avkommet, sier Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Også værforhold og genetiske reguleringsmekanismer spiller inn, og påvirker vepsens evne til å formere seg.

– Når alle tilfeldige faktorer som gagner vepsen klaffer, kan det oppstå ekstra store vepseår med enorme mengder veps. Sist det skjedde var i 2014, sier Ødegaard.

Hva gjør du?

Oppdager du et stort vepsebol på loftet eller i uthuset på sensommeren, kreves det ekspertise og fullt beskyttelsesutstyr for å ta opp kampen med de sinte vepsene.

– Er bolet plassert inne i en vegg, kan du fjerne litt av panelet for å komme til. Ved å stikke hull på bolet kan gift sprayes inn, og etter en times tid kan bolet skjæres bort. Men vær klar over at det er en farlig jobb. Vepsene vil gjøre hva de kan for å forsvare bolet, sier Norstein.

Et gammelt vepsebol brukes aldri på nytt, og kan enkelt fjernes.

– I Norge finnes det 13 arter av stikkveps. Noen foretrekker å bygge bol i busker, hule trær, i tak eller på loft. Andre bygger bolet i hulrom i bakken. Ulike bol krever ulike bekjempelsesmetoder.

Tidlig på sommeren er vepsene opptatt med å skaffe mat til larvene. Da er de nyttedyr som spiser et stort antall fluer, sommerfugllarver og andre insekter.

– I august og utover høsten er de mer opptatt av å spise syltetøy, is og andre søtsaker de kan få i seg enn å passe på larvene sine, sier Stein Norstein i Anticimex.

Denne artikkelen er skrevet av Newswire for Anticimex. (FOTO: Anticimex)