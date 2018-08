Flå kommune troner på toppen

Det skal bygges for 242 milliarder kroner i norske kommuner i årene fremover. I Byggfaktas prosjektdatabase finner vi 3000 planlagte prosjekter innen undervisning, samlingslokaler og fritidsbygg og anlegg.

Totalt 383 kommuner har konkrete planer for fremtidige bygg- og anleggsprosjekter innen ovennevnte kategorier, hvor Oslo, som den mest folkerike kommunen, troner øverst på de fleste oversikter. Vi har rangert kommunene etter investering per innbygger. Flå kommune troner ubestridt øverst med en investering per innbygger på 4 761 905 kroner.

Les saken i mynewsdesk