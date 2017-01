Flåmsbana til nye høyder

926.532 reiser. Det er fasit for 2016 for Flåm Utvikling, som setter nok en reiserekord.

Siden 1998 har Aurland Ressursutvikling (ARU) og NSB hatt et samarbeid om å selge og drive Flåmsbana som en reiselivssatsing. Og Flåm Utvikling kan også for 2016 levere svært gode tall.

– Vi har gjort et langsiktig salgsarbeid over 20 år, som har resultert i en god økning nesten hvert eneste år, sier daglig leder Sivert Bakk i Flåm Utvikling.

I 2016 ble det solgt 926.532 reiser. Det er opp fra 781.427 reiser året før – en økning på hele 145.000 reiser fra året før.

– Det er nok flere årsaker til den voldsomme økningen i 2016. Kronekursen har vært gunstig, og vi har i en situasjon med flere terrorangrep sett at mange anser Norge og Nord-Europa som et trygt reisemål, sier Bakk.

Asia og USA

Økningen de siste årene har vært særlig stor i det asiatiske markedet, med en stadig større andel kinesiske reisende.

– Vi ser også at det er en økning i antall amerikanske reisende, etter flere år med nedgang, sier Bakk.

Han tør imidlertid ikke love ny rekord i 2017. Det har nemlig vist seg at store hopp i antall reisende, som i 2016, vanligvis følges av år med flatere utvikling.

Nye avganger

I 2016 ble togvognene pusset opp. De største endringene for de reisende i 2017 blir at det settes inn to nye avganger, til totalt seks avganger daglig, i april og i oktober.

– Dermed skal dette være mer tilpasset korresponderende tog på Myrdal, sier Bakk.

De siste årene har det vært en tendens til at turistsesongen forlenges.

– Vi har hatt den største prosentvise veksten på vinteren. I 2016 var det spesielt i mars, april og oktober mange flere reisende, sier Bakk.

Roser samarbeid

Flåm Utvikling har i flere år jobbet for å spre de reisende utover året, men det tar tid å utvikle nye ruteplaner og selge dette inn i markedet, understreker Bakk.

– Men vi ser jo at land som Kina og India har sine ferier på andre tider enn vi i Norge, fastslår han.

Bakk roser samarbeidet både med NSB og turistbåtene på fjorden.

– Samarbeidet er svært godt, og vi får til gode logistikkløsninger for våre felles kunder. Det er en vilje til å satse, noe som gir synergier for alle parter, sier Bakk.

Flåm Utvikling er eid av NSB og Aurland Ressursutvikling. NSB ble i 2016 tildelt driften av Flåmsbana ut 2027, slik at avtalen med Flåm Utvikling kan opprettholdes ut avtaleperioden.

Om Flåmsbana

Flåmsbana er blant de bratteste togreisene i verden på normalspor og har en høydeforskjell på hele 865.5 meter. Turen går gjennom praktfull natur og er et internasjonalt anerkjent turistmål. Flåmsbana er ved flere anledninger kåret til en av verdens vakreste togstrekninger. Den 20 kilometer lange strekningen går fra høyfjellet på Myrdal til fjordbygden Flåm. Togturen tar rundt én time.

Pressemelding: NSB