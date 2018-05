Kortnyheter fredag til søndag

Kortnyheter oppdateres gjennom fra fredag og hele helgen. Flom preger nyhetsbilde og bilde er fra Nesbyen og en skjermdump fra VG TV.

Fylkesvei 212 ved Liodden bru i Nes, like ved påkjøringen til riksvei 7 er stengt på grunn av flom. På riksvei 7 er veien stengt mellom Nesbyen og Svenkerud. Omkjøring er skiltet.

Vannet flommer over rundt Hallingdalselva i Nes. Ved Liodden camping er alle hyttene ødelagt og folk er evakuert.

Da Jonas Bajoras i Nesbyen våknet opp fredag morgen, var både hans nybygde sauna og treningsrommet i kjelleren oversvømt av flomvann. Nå pumper han vann for harde livet.

Kjør klar for fagskole på Geilo

Det varsles om igangsatt planarbeid for detaljregulering av en fagskole for reiseliv og

turisme gjennom revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell.Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell og legge til rette for en ny skoletomt på eiendommen. Dette kan man lese om på Hol kommune sine hjemmesider under Varsel om oppstart av planer.

Fotball

Herrer 4 divisjon HFK -STEINBERG (3-1) 6-2 Referat her

G19 junior Hallingdal FK-Modum 0-5

2.divisjon damer Frigg-Hallingdal FK 0-8

5.div. Herrer Søndag 13 mai kl.17.00 Geilo/HFK2 -Åmot