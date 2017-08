Ikke alle turgåere er like begeistret for å møte hunder på luftige fjelltopper. Mange mener hundene utgjør en fare for sikkerheten.

Det siste døgnet har debatten om firebeinte i fjellheimen rast i sosiale medium. I Facebook-gruppen «Toppturer i Nordvest» er meningene delte. Noen mener hundene har like mye rett til å være på fjellet som mennesker, mens andre mener de utgjør en trussel for sikkerheten.

Les saken i NRK