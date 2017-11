Foreldrene har hatt det vondt etter nestenulykke på Gol

Foreldrene til gutten som nesten ble truffet av en semi-trailer i sommer er ikke i tvil om at gutten deres hadde englevakt.

– Foreldrene har hatt det vondt etter at de ble oppmerksomme på videoen lørdag kveld. Gutten synes også at det har vært fryktelig leit og vondt at dette har kommet frem. Likevel sa faren at vi må alle lære av dette her og farens ord var at gutten hadde hatt englevakt, forteller rektor ved Gol skule, Ingebjørg By Teigen.

Les saken i NRK Buskerud