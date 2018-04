Næringslivsledere har fortsatt tro på at Ringeriksbanen og ny E16 blir bygd, selv om mange lesere ikke tror på politikernes løfter.

Til tross for enkelte negative nyheter som kan skape noe usikkerhet om framdriften for Ringeriksbanen og ny E16, har mer enn halvparten av Ringerikes Blads lesere fortsatt tro på at prosjektene blir realisert. Det har også vi som representerer næringslivet i regionen; vei og bane kommer!

Debattinnlegg i Ringerike Blad