Fra seier i Danmark til landsfinalen i bilcross

Sondre Evjen vant søndagens runde i Supercar Lites-klassen da Rally X Nordic gjestet danske Nysum. Og nå er han klar for å fortsette suksessen i helgens landsfinale i bilcross i Verdal.

Endelig løsnet det skikkelig for Sondre Evjen da han kjørte inn til seier i det nordiske rallycrossmesterskapet i Danmark i helgen.

-Jeg likte banen i Danmark godt, og hadde gode starter gjennom hele helgen. Det ble først femtetid i førsteomgang, så tredjetid i andreomgang og en punktering i tredjeomgang. Derfor var ikke utgangspunktet det beste foran semifinalen, innrømmer føreren fra NMK Gol.

I semifinalen gikk det imidlertid strålende. Evjen tok alternativsporet på den første runden, og kjørte seg etter hvert opp til andreplass over mål. Men Guillame De Ridder, som gikk først over mållinja, hadde glemt å kjøre innom alternativsporet. Dermed vant Evjen sin semifinale.

-Før finalen hadde det begynt å regne skikkelig, og jeg har alltid likt å kjøre på regn. Jeg hadde en god start og dro i fra feltet. Til slutt ble det en ganske komfortabel seier, forklarer Evjen.

Sondre Evjen ligger nå på en tredjeplass sammenlagt i Rally X Nordic, 32 poeng bak De Ridder og sju poeng bak Ben-Philip Gundersen. To løp gjenstår, et i Finland og et i Sverige, og målet er å ende sesongen som nummer to sammenlagt.

-Ingen ting er umulig, og jeg kan vinne også. Men 32 poeng er mye, så målet er å bli nummer to sammenlagt i år.

Uheldig i Canada

Oppturen i Danmark smakte ekstra godt etter en liten nedtur i den forrige runden i det internasjonale RX2-mesterskapet i canadiske Trois Rivieres. Der ble det en krasj i tredje omgang, og sjetteplass i semifinalen som resultat.

-Jeg var skuffet etter løpet i Canada, men klarte å legge det bak meg fort og hadde heller fokus på løpet i Danmark. Derfor var det deilig med seier i Danmark nå, sier Evjen som er inne i en veldig travel periode med billøp nesten hver helg.

Landsfinale i bilcross

Før den neste runden i Rally X Nordic i Finland er det klart for årets landsfinale i bilcross i Verdal. Evjen har aldri kjørt på Verdal Motorsenter tidligere, men er likevel optimist foran helgen.

-Jeg har kjørt to bilcrossløp i år, som var nok til å kvalifisere meg til landsfinalen. Jeg stiller til start med en VW Boble, som er god nok til å vinne med. Så får vi se om jeg har dagen. Blir det regn skal jeg ha gode sjanser til å hevde meg helt i toppen i hvert fall, slår Evjen fast.

I Verdal starter det med innledende omganger lørdag klokken 08.00.

