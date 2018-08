Den våte starten på dagen startet med to ulykker etter R7. Først kom meldingen om en trafikkulykke mellom et vogntog og motorsykkel vest for Haugastøl. MC fører ble lettere skadd. Det ligger fortsatt en del diesel på veien ved ulykkesstedet.

Litt senere på morgenen kjørte en bil ut i Strandafjorden ved Ål. Bilfører ble fraktet til legevakten med mindre skader. Omkjøring ved Breie for trafikk som kjører vestover til bilen er berget opp fra vannet