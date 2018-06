Det blir stadig flere eldre i små kommuner i innlandet og i Nord-Norge. Nå frykter Helsedirektoratet at disse i fremtiden får det verre enn gamle som bor i byene

Årsaken er at ungdommen flytter fra bygda og at det dermed blir færre igjen til å ta seg av dem som trenger hjelp. Det kommer frem i en ny rapport, Omsorg 2020, som Helsedirektoratet og Husbanken har laget for Helse- og omsorgsdepartementet.

