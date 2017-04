Fuktig helg og to leteaksjoner

Det ble en fuktig lørdagskveld for mange i helgen. I tillegg ble det utført to leteaksjoner Her er rapporter som er kommet fra nødetater i helgen, samt pressemelding fra Røde Kors

Søndagsmorgen holdt UP promillekontroll i Hemsedal. Ingen blåste feil farge.

Ål: kl 01:30, mann i 30 -årene innbrakt fra arrangement. Ble først bortvist, etterkom ikke dette. Innsatt i drukkenskapsarrest.

Geilo: kl 01:07, mann i 50 årene fra Rogaland, oppførte seg truende mot vakter på utested. Bortvist fra stedet.Gitt pålegg om å holde seg hjemme resten av natten.

Hemsedal: Kl 0100, mann som dukket opp på privatadresse. Mannen var beruset og noe utagerende. Kjørt hjem av patruljen.

Her er pressemeldingen fra Røde kors i Buskerud: Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud er i beredskap i forbindelse med påskeutfarten,og har forsterket beredskap ved å bemanne ulike vaktstasjoner gjennom fylket. I går fredag, hadde Gol og Hemsedal, med god støtte fra Skredgruppa i Øvre Buskerud, skredøvelse og demo for Justis og Beredskapsminister Per-Willi Amundsen. Vi hadde i går et søk etter savnet person, som ble hurtig avsluttet.Døgnet i dag har vært ett døgn med noe aktivitet i distriktet. Korpsene i Buskerud har bistått i to oppdrag, og behandlet en skade.

Vil minne om at det fortsatt, til tross for mye barmarksområder, er meldt om Moderat skredfare i Hallingdal.

Utover natten vil Ål Røde Kors ha nattevandrere i Ål sentrum, i forbindelse med arrangementet Hallingspretten, de vil være synlige fra klokken 18.00 og utover kvelden/natten.

Geilo – sort katt påkjørt og drept.

Geilo/Kikut – det ble satt i gang en leteaksjon etter mann ca 45 år. Savnet etter skitur. Sist sett omr løypekryss mot Ruperanden.Ble funnet noe senere i god behold

En scooterpatrulje fra Røde Kors er sendt mot Klemsbu på Finse for å forsøke å få kontakt med to skiløpere Det er noe dårlig vær i området og den ene hadde helseproblemer var meldingen.

Skiløperne som Røde Kors dro ut for å hjelpe ble funnet i god behold. De ble fraktet til Finseshytta, og hadde ikke behov for helsehjelp.

– Advarer skiløpere mot å krysse jernbanesporet. Togførere er redd for skiløpere i jernbanesporet i påsken.

Natt til fredag

Gol: Kl 03:35, melding om en mann som sov i et blomsterbed. Vekket av patruljen, beruset. Ble hentet av bekjente og kjørt hjem.

Gol: Ordensforstyrrelse i sentrum. Mann i 20 årene veltet fakler og benker. Overstadig beruset, innbrakt i drukkenskapsarrest.

Påsketurister advares om at mildt vær over lengre tid har ført til mye overvann og dårlig is på regulerte vann i Hallingdal.

