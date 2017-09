Tre og et halvt år etter at Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand, ble ekssamboeren siktet for drapet på ham.

Kvinnen og Øystein Hagel Pedersen var tidligere samboere, og har to mindreårige barn sammen.Øystein Hagel Pedersen var opprinnelig fra Oslo, men bodde store deler av livet sitt på Geilo.

Les saken i VG