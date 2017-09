Går trolig mot rekordsommer for norsk turistnæring

Det er litt tidlig å slå endelig fast om det ble rekordsommer for reiselivsnæringen. Men juni-tallene lover godt – og det er særlig grunn til å juble for en ganske formidabel vekst i turiststrømmen fra Midtens rike.

Når det gjelder hotellovernattinger, er det foreløpig kun kommet tall for juni, og det blir dermed litt tidlig å slå fast hvor bra sommeren ble totalt sett ut fra disse tallene. Dersom man ser på junitallene som en indikator for sommeren for øvrig, lover det imidlertid svært godt for norsk reiselivsnæring.

