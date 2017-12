Geilo IL 100 år

Det ble holdt mange gode taler på Vestlia Resort når en av Norges mest vitale 100 åringer skulle feires. Over 400 deltagere var møtt opp. Etter talene var det Odd Nordstoga som underholdt. Epostavisen gratulerer med dagen og har digitalisert en gammel japansk produksjon fra handikap OL på Geilo i 1980. Kvaliteten på filmen er ikke den beste, men den vil nok vekke en del minner om en av de største arrangementene i Geilo IL sin historie. Etter talene ryktes det at Geilo IL snart kan få et nytt stort arrangement i de nærmeste år. Vi for se.