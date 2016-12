Det blir et variert kinoprogram på Geilo kino I julen 2016. Hele ni filmer skal vises fra 26 desember til over nyttår. Her kan du lese litt om filmene å se trailerer.

Why Him?

Mandag 26 Desember Kl.20.00, Onsdag 4 Januar 20.00

Sammen med sin kone og sønn skal Ned (Bryan Cranston) besøke sin datter ved Standford Universitetet i ferien. Under besøket får han også møte sitt største mareritt – datterens velmenende, men sosialt inkompetente billionærkjæreste Laird (James Franco). Den ordentlige Ned syns selvsagt at Laird – som ikke eier sosiale antenner, er en fullstendig upassende match med datteren. Panikken over at datteren har funnet seg en slik kjæreste eskalerer til nye høyder når han skjønner at Laird har planer om å fri?

Dyrene i Hakkebakkeskogen

Mandag 26 Desember Kl.18.00,Tirsdag 27 Desember kl.18.00, Torsdag 29 Desember kl.18.00 og Søndag 1 januar kl.16.00

I Hakkebakkeskogen bor Klatremus og de små vennene hans i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus sin bestemor, er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen.

Snekker Andersen og Julenissen

Mandag 26 Desember Kl.16.00 og Fredag 30 Desember Kl.18.00

Snekker Andersen elsker julen mer enn noen annen høytid, og han gjør alt for at familien hvert år skal oppleve ordentlig jul. – Og det viktigste med julen er jo som kjent besøket av selveste Julenissen! Men denne julen går ikke helt som planlagt

Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant

Onsdag 28 Desember Kl.20.00,Søndag 1 januar kl.18.00

«Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» ble en enormt stor suksess, både i hjemlandet Sverige og i mange andre land. Bare i Norge ble den sett av nesten 240.000 på kino.

Les mer og se trailer her

Rogue One: A Star Wars Story

Tirsdag 27 Desember Kl.20.00,Søndag 1 januar kl.20.30

Rogue One: A Star Wars Story, er den første av flere nye frittstående Star Wars- filmer fra Lucasfilm. Den forteller historien om hvordan en gruppe usannsynlige helter går sammen for å gjennomføre det dristige og tilsynelatende umulig oppdraget; å stjele planene for det ultimate masseødeleggelsesvåpenet.

Fabeldyr og hvor de er å finne

Fredag 30 Desember Kl.20.00

Dette er fortellingen om forfatteren og magizoologen Salmander Fisle (originalt Newt Scamander) og hans fabelaktige reiser for å oppdage magiske dyr. Handlingen foregår i New Yorks hemmelige magikermiljø, hele 70 år før Harry Potter leser boken hans på Galtvort.

Børning 2

Onsdag 28 Desember kl.18.00

Da Roy Gundersen slipper ut av fengsel etter to år, for å ha deltatt i et ulovlig gatebilløp, er han fast bestemt på å få livet sitt tilbake på skinner. Han har nådd bunnen, slått konkurs, og i et forsøk på å forbedre livet sitt og være en god rollemodell for datteren Nina, begynner han å jobbe på en bensinstasjon.

Supervention 2

Torsdag 29 Desember Kl.20.00

Hvordan er det å sette utfor stupbratte fjellsider i Alaska? Kjøre bunnløs puddersnø i Japan? Kaste seg ut i halsbrekkende stunts i by og fjell?. Supervention 2 følger livet til et knippe ski- og snowboardutøvere når de gjør det de liker best.