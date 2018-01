Geilomo Barnesykehus får penger av Aksel Lund Svindal

Tre nye prosjekter får glede av midler fra Aksel-fondet. Dette er midler som toppalpinisten Aksel Lund Svindal har øremerket til fysiske aktiviteter for barn og unge.

I 2007 vant Aksel Lund Svindal sitt aller første VM-gull. Det var en veldig spesiell opplevelse, nesten uvirkelig. Ingen hadde forventet at han skulle ta utforgullet, han var ikke blant favorittene.

I 2016 bestemte Aksel, sammen med Telenor, at denne medaljen skulle bli noe mer. De ble enige om å smelte den om og legge litt av gullet i hvert eneste SIM-kort fra Telenor, som symbol på det raskeste mobilnettet.

Samtidig ble det opprettet et felles fond der Aksel over en treårsperiode skal dele ut tre millioner kroner til ting han brenner for.

De tre som får tildelt midler i denne runden er:

Trygg av Natur 250.000 kroner. Med base på Billingstad i Asker driver Trygg Natur et alternativt skoletilbud kalt Naturskolen. Dette er et skoletilbud en dag i uka gjennom 12 uker for unge med tilpasningsvansker. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Naturskolen er helt i tråd med Akselfondet ønske om å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Geilomo Barnesykehus 40.000 kroner. Sykehuset ligger på Geilo og tar årlig imot 250 barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Disse har forskjellige hjerte- og lungelidelser, allergi og eksem, samt egne ungdomsgrupper for de mellom 16 og 18 år. Hovedfokuset under de 4-5 ukers oppholdene er fysisk aktivitet. Pengene skal brukes til nytt skiutstyr både langrenn og alpint.

Sæbø Gard 65.500 kroner. Sæbø gard ligg på Stord og er et dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming. De har startet et arbeid for å bedre tilgangen til sjø for alle uansett funksjonsnivå. Midlene fra Akselfondet skal brukes til å bygge tilkomstveg for rullestolrampe.

Aksel Lund Svindal er svært fornøyd med å kunne støtte de tre prosjektene.

– Prosjektene viser at det er et stort udekket behov for å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge. Det er veldig meningsfylt å kunne gi mitt bidrag til at flere får muligheter til fysisk aktivitet, sier Svindal.

En spesiell medalje

Lund Svindal forteller at gullet i utfor-VM fra Åre har en spesiell betydning for ham. Likevel er det ikke den fysiske medaljen som betyr mest.

– Innsatsen bak betyr mye mer. Det hadde vært kult å se på den i premieskapet når jeg en gang legger opp. Nå kommer i stedet fondet til å symbolisere medaljen som mangler. Noe som passer meg fint. Det vi skal gjøre med fondet og menneskene vi skal hjelpe, kommer til å bli mye kulere enn selve medaljen, sier Lund Svindal.

Fakta om Akselfondet

• Akselfondet skal bidra til at flere får mulighet til å oppleve lek, ski- og idrettsglede på en trygg og god måte.

• Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjennom sin innsats sørger for å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller som gjør en innsats dersom uhellet skulle være ute.

• Det kan være små klubber eller enkeltpersoner som gjennom mindre beløp kan gjøre en stor forskjell for samfunnet eller sitt lokalmiljø.

• Det er fondets initiativtager, Aksel Lund Svindal, som beslutter hvem som skal motta midler.

• Totalt skal det deles ut tre millioner kroner over tre år, og det vil bli gjort mellom seks og åtte tildelinger i året.