Gratulerer med dagen, pass deg for festbremsen

Nasjonaldagen er den dagen i året med flest anmeldelser av lommetyverier, ifølge politiet. Store folkemengder og mye trengsel er rene julekvelden for profesjonelle lommetyver, og det er spesielt én ting de er ute etter.

– 17. mai er en festdag, også for lommetyvene. Uansett hvor fin dagen er bør man ta sine forholdsregler mot å bli bestjålet. De som har opplevd det på 17. mai vet at det føles som en skikkelig festbrems. Det er helst mobiltelefonen din de er ute etter og metodene kan ofte være utspekulerte, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Selv om de aller fleste av oss har gått helt over til bankkort som betalingsmiddel er 17. mai en dag hvor kontanter brukes mye. Det er gjerne kø foran minibankene og barna får egne penger til å kjøpe pølser og is.

– Lommetyvene merker spesielt ut folk som opptrer distré og er uoppmerksomme, eller de som har det veldig travelt. Skjuler du pin-koden når du tar ut penger eller betaler med kort minsker sjansen for at de er interessert i deg, sier han.

Slår til etter barnetoget

Statistikken forteller at de fleste tyveriene dreier seg om mobiltelefoner, og da helst de dyreste og nyeste modellene som er lett omsettelige.

– Metodene er forskjellige, men som regel skjer det fort og er så frekt utført at mange umiddelbart ikke forstår hva som skjer. Ofte skjer tyveriene like etter barnetoget eller ut på ettermiddagen. Da er man gjerne litt sliten av kø og trengsel og lar seg avlede ved skubbing eller dytting. Noen har gjerne fått i

seg litt alkohol også. På få sekunder kan proffe tyver slå til og før du aner det er mobilen eller lommeboka borte, sier Brandeggen.

I Oslo har antall anmeldelser etter lommetyverier gått drastisk ned de siste årene etter at politiet opprettet en egen lommetyverienhet.

Mange knuste mobiler 17. mai

17. mai er også den dagen i året hvor et stort antall mobiltelefoner går i bakken og blir skadet eller knust. Forsikringsbransjen mottar årlig titusenvis av innmeldte erstatningssaker for mobiltelefoner, til en verdi av mange titalls millioner kroner. Mai er gjerne en av de verste månedene.

– Vi opplever en markant økning i skadde mobiler på 17. mai. Som oftest fordi folk bruker mobilen som kamera og mister den mens de står i folkehavet og forsøker å fotografere, eller blir skubbet i trengselen slik at mobilen går i bakken. Det ender som regel med knust skjerm, men i enkelte tilfeller får

mobilen så mye juling at den ikke fungerer lenger, sier Brandeggen.

– Så må vi jo ikke glemme at dette tross alt er en dag hvor så og si hele Norges befolkning deltar, og i så måte er det et mindretall som opplever å bli bestjålet eller miste verdigjenstander. Tar man sine forholdsregler pleier det stort sett å gå helt fint, og vi ønsker at alle skal ha en trygg og god 17. mai,

avslutter han.

Slik tar du forholdsregler mot lommetyver:

-Oppbevar alle verdisaker på trygge og lukkede steder i klærne.

-Har du håndveske eller bag, sørg for at de er mest mulig lukket.

-Berusede folk er mer utsatt for lommetyver.

-Legg merke til folk som står unormalt nær deg i kø.

-Har du mobil eller bankkort oppe må du ikke la deg avlede og miste de av syne.

-Skjul pin-koden hvis du betaler med kort eller tar ut penger.

-Ring politiet dersom du blir utsatt for lommetyveri og anmeld forholdet.

-Ved tap av bankkort må du ringe banken straks og få sperret kortet.

-Ved tap eller tyveri av mobiltelefon må du gå på politi.no og anmelde forholdet. Politiet kan også sørge for at mobilen blir sperret internasjonalt.

-Med en reiseforsikring kan du få dekket tap av mobiltelefon ved tyveri eller

skade utenfor hjemmet ditt.