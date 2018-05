Grønt lys for dugnadsbasert søppelrydding langs veiene

– Det er gledelig at dugnadsånden lever og at privatpersoner melder seg frivillig til å samle inn søppel langs veiene våre. De skal bli møtt med en stor takk – ikke med byråkrati og unødvendig regelverk slik enkelte har opplevd. Jeg gir nå Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket slik at dugnadsgjenger enkelt kan rydde langs veiene våre. For å støtte opp om dugnadsinnsatsen ønsker jeg at det etableres en norsk versjon av USAs «Adopt a highway», sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dugnadsbasert søppelrydding langs veiene våre har blitt et tema etter at frivillige har blitt møtt med krav om kursing. Samferdselsministeren ga i fjor veimyndighetene signal om at regelverket skulle praktiseres på en hensiktsmessig måte. Samferdselsministeren tydeliggjør nå dette og inviterer til dugnadsinnsats.

– Vi har alle glede av at veiene våre og områdene rundt blir holdt rene og pene. Det er ikke bra når regelverk og krav om kursing gjør at dugnadsinnsatsen slukner. Jeg ber nå om at regelverket forenkles slik at man enkelt kan drive dugnadsbasert søppelplukking langs alle veier som er åpne for gående og syklende. For å stimulere ytterligere til dugnadsarbeid langs veiene har jeg også bedt Vegdirektøren se på hvordan en versjon av «Adopt a highway» kan etableres i Norge. I USA kan organisasjoner og grupper «adoptere» en veistrekning og ta ansvar for å holde det pent og ryddig langs veier og i lokalmiljø. Jeg ønsker en lignende ordning velkommen, sier samferdselsministeren.

Statsråden påpeker at langs motorveiene må det være strenge regler og god informasjon i forkant. På disse veiene er det forbudt for gående og syklende, og det vil i utgangspunktet ikke være aktuelt for andre enn profesjonelle entreprenører å arbeide langs slike veier.

– På øvrige veier må vi sikre enkle regler, som at man har på refleksvest, har en ansvarlig i dugnadsgruppen som sjekker med driftsaktør for veistrekningen at det ikke er planlagt veiarbeid eller lignende, og generelt oppdaterer seg på nødvendige forhåndsregler om strekningen og trafikksikkerhet.

– Dugnad og frivillighet er helt avgjørende på mange områder i samfunnet. Dugnadsånden og viljen til å gi en håndsrekning der det trengs har en stor verdi for landet vårt, og regjeringen har i mange sammenhenger takket for slik innsats. Det er ingen tvil om at staten, fylker og kommuner har et stort ansvar langs veinettet, men jeg vil takke alle som ønsker å hjelpe til, sier samferdselsministeren.

Pressemelding