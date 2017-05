Håkon Lie fra Åmdals Verk gikk over Hardangervidda på ski på under et døgn. En tur på 120 kilometer som vanligvis tar fire dager

Før turen hadde han satt seg som mål å nå Finse innen 24 timer. Det klarte han med god margin. Han brukte 22 timer og 18 minutter.

