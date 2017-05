Hallingtrøkket fortsetter

Hallingdal fortsetter å imponere. Denne gangen er det juniorlaget som gjør en formidabel innsats i Norgesmesterskapet med seier over Lillehammer borte. A-laget er fortsatt ubeseiret i serien, og damelaget revansjerer seg etter et tap sist helg.

Damer 2.divisjon

Hallingdal-Lunner 4-1

Damer 4 divisjon

Hallingdal 2 -Hønefoss BK 2 0-4

De møtte et Hønefoss 2 bestående av en del ungjenter, men også noen profilerte 2.div spillere. Hønefoss styrte en del , men det var en relativt jevn kamp til tross for resultatet. Et mål eller to til HFK hadde ikke vært ufortjent, og de hadde flere muligheter. HFK trøkker til og står på hele kampen. Det mangler litt på kommunikasjonen og besluttsomhet foran mål, men all honnør til jentene for en fantastisk innsats og lagarbeid!

Flere resultater under bildet som er av Hallingdal 2 fra Instagram



Herrer 4 divisjon

HFK – KIL (0-0) 2-0

Her kan du lese alt om kampen

Norgesmesterskapet for junior.

Lillehammer-Hallingdal 1-3

Herrer 5 divisjon

Åssiden. Geilo/HFK2 Kamp ikke ferdig, men Åssiden leder 1-0 til pause. Slutt 4-0

Her manglet laget flere spillere som spilte juniorkamp NM.

7.divisjon

Hemsedal /HFK3-Tyristubben Utsatt