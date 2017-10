Halvparten av ei ku var starten på Øyo fabrikker

Det hele begynte i den lille fjellbygden Geilo, i 1860. Knut Øyo ble født og han vokste opp i svære tider med pengenød og vrange værguder som ga magre avlinger. Knuts far dro til Amerika et år etter han var født, men døde kort tid etter. Tilbake satt mor Ragnhild med sine tre små barn. Kampen for tilværelsen var hard

I 1882 bestemte Knut seg for å sette opp en smie. Han solgte sin halvpart i ei ku og klarte å sette opp ei ganske lita, tømret stue på 4 kvarv (fire stokker på hverandre). Året etter kontaktet han Aal Sparebank for å oppta et lån på ikke mindre enn kr 80,- for å starte en mindre fabrikk.

