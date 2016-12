Har jungel av ladere hjemme

Folk har mistet oversikten over hvor mange batteriladere de har i huset. Virvaret av ladere kan i verste fall skape brann, mener If.

Én av tre sier at de har mer enn ti ladere hjemme eller at de har mistet oversikten over antallet. Det viser en ny spørreundersøkelse YouGov har utført for forsikringsselskapet If. Et landsrepresentativt utvalg på 1010 personer er spurt i undersøkelsen.

– Å miste kontrollen over hvor mange og hvilke ladere som ligger og slenger rundt i huset kan være risikabelt. Dårlige eller ødelagte ladere kan skade utstyr og i verste fall lage brann, sier branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i If, Anders Rørvik Ellingbø.

Halvparten av boligbrannene i Norge har en elektrisk årsak eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr, viser brannstatistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

– Vi registrerer stadig flere branner som starter på grunn av lading av elektroniske duppeditter. Både droner, fjernstyrte biler, lommelykter, radioer og lignende har vært årsak til branner i Norge, sier Ellingbø.

Farlige piratladere

Når man roter bort en lader, eller trenger en ekstra, velger mange å kjøpe billige kopier. De ligner på originalen og kan kjøpes på nettet eller over disk til en brøkdel av prisen av en original lader.

– Piratladere har ofte mer støy i strømleveransen. Det fører til at batteriet får forkortet levetiden og kan i verste fall eksplodere og begynne å brenne, sier Ellingbø.

I et forsøk ble fire tilfeldig utvalgte piratkopierte iPhone-ladere kjøpt over disk i Oslo. De ble satt til å lade hver sin telefon og deretter temperaturmålt og sammenlignet med en original lader. Målingene, som ble gjennomført av If i samarbeid med termografieksperten Omega Holtan, avslørte store forskjeller.

– Temperaturen på en av etterligningene kom opp i nesten 100 grader, altså dobbelt så høyt som på den originale laderen. Hvis denne laderen er under en genser eller en pute, kan det helt klart begynne å brenne. Det viser at man tar en sjanse dersom man kjøper en piratlader, sier ekspert på temperaturmåling og termografi, Rune M. Anderson i Omega Holtan.

Både temperaturen og prisen er en god indikator på forskjellen i kvalitet mellom laderne.

– En piratlader til en firedel av prisen har trolig ikke samme kvalitet som den originale. Du får som oftest hva du betaler for, sier Anderson.

Kjenn på vekten

Også vekten kan avsløre en dårlig lader eller omformer.

– Veier piratladeren mye mindre enn den originale, har den færre og enklere komponenter, og er da sannsynligvis av dårligere kvalitet, sier Anders Rørvik Ellingbø.

If skiller mellom piratkopierte og uoriginale ladere.

Selv om det tryggeste er å bruke laderen eller omformeren som fulgte med produktet da det ble kjøpt, finnes det også uoriginale ladere av god kvalitet.

– Uoriginale ladere på det norske markedet er trygge å bruke hvis de blir kjøpt i kjente kjedebutikker eller er laget av kjente produsenter, understreker branningeniør Ellingbø.

Sjekk kabelen

Kabelen mellom laderen og duppeditten kan også ha skumle skader.

– Et tegn på at kabelen begynner å bli utslitt er når plasten krymper seg i enden av ledningen. Da kan det bli dårlig kontakt, som igjen kan føre til brann. Dersom du kjenner at kabelen er varm under lading, så bytt den ut, sier Ellingbø.

Undersøkelsen:

Hvor mange ladere og strømomformere vil du anslå at du har i boligen? (f.eks. strømomformere til PC, mobiltelefoner, verktøy, leketøy osv.)

Ingen: 0 %

1-2 stk: 6 %

3-5 stk: 28 %

6-10 stk: 30 %

11-20 stk: 12 %

Mer enn 20 stk: 8 %

Vet ikke/ingen oversikt, men det er mange: 16 %

(Kilde: If/YouGov)

Foto og tekst: Rolf Magnus W. Sæther NW

Denne artikkelen er skrevet for If Skadeforsikring.