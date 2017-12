Harald Zwart stiller på Geilo kino premieredagen

Produsenter Harald Zwart og Veslemøy Ruud Zwart stiller på Geilo Kino på premieredagen på filmen den 12.mann. Harald Zwart vil før forestillingen fortelle litt om historien og filmen som handler om Jan Baalsruds to måneder lange flukt i Troms 1943. Forestillingen starter 25 desember kl.19.00.

TV2 kommer for nyhetsinnslag fra Geilo så Geilo Kino håper på at mange stiller denne dagen.

Om filmen

Tolv sabotører på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. Elleve mann blir torturert og drept, bare den tolvte klarer å slippe unna. Skutt i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene.

– helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen. Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for.

Jan Baalsruds to måneder lange flukt regnes fortsatt som en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig.

