Hege Bøkko hopper høyere enn gutta

Hege Bøkko (26) har ifølge landslagssjef og eks-verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon «ekstrem» spenst. Norges OL-medaljehåp takker mamma og pappa for at hun hopper høyere enn de aller fleste guttene på skøytelandslaget.

Norges landslagstrener sprint, Canadas tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon (41), mener Hege Bøkkos «veldig gode» spenst og bevegelighet er en viktig årsak til hennes utvikling og fremgang, samt det faktum at hun de siste to til tre årene bare har trent for å bli en bedre sprinter.

