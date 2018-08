Helsvart onsdag på Norway Cup

Det ble en helsvart onsdag for lagene fra Hallingdal. Alle som spilte ble slått ut, unntatt Ål jenter 16. Dermed er det er bare tre lag igjen fra Hallingdal. To av disse hadde spillefri på onsdag. Da er det bare å krysse fingrene for disse lagene som imponerte stort i de innledende rundene.

Junior A-Finale

to 02/08 10:15 36 EK11 1/16 Final Hallingdal FK 1 -Lørenskog

Jenter 16 A-Finale

to 02/08 15:00 02 EK11 1/8 Final Nesbyen IL Nesbyen / HFK-Vinn. 2 16 0 91 016

to 02/08 13:45 08 VA11 1/4 Final Nesodden-ål/hfk