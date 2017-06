Hemsedal kommune er tildelt 400.000 til trafikksikkerhet

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut åtte millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til til transportlogistikk.no

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Satsningen tar i bruk et bredt spekter av tiltak, både fysiske tiltak på veinettet, tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, og tiltak rettet mot kjøretøyene. For å redusere antallet som blir drept eller hardt skadd i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag. I år støtter vi spesielt holdningsskapende og trafikantrettet arbeid, sier Solvik-Olsen til transportlogistikk.no

Hemsedal kommune er tildelt 400 000 kroner for å etablere en gang- og sykkelveg mellom Moa Bru ved Hemsedal Skisenter og Tuv.

RV52 gjennom Hemsedal er en svært lite trafikksikker veg for gående og syklende. Likevel benytter myke trafikanter seg av vegen for å komme seg inn til sentrum, og turister bruker vegen for å komme seg hjem i skisesongen. Formålet med tiltaket er derfor å bedre trafikksikkerheten gjennom å lede myke trafikanter unna riksvegen.