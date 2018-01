Hemsedal Up N`Down 24. februar

Velkommen til Hemsedal Up N´ Down! – Et heisbasert skiarrangement som foregår i Hemsedal Skisenter med målgang i Hemsedal sentrum. Lørdag 24. februar 2018 arrangeres Up N’ Down for fjerde året på rad.

Hemsedal Up N’ Down er en lagkonkurranse hvor man går sammen 2-3 personer og deltar i enten, dame-, herre- eller mixklassen. Man velger selv om man ønsker å delta på alpint, snowboard eller telemark.

Den gjennomsnittlige tiden for alle deltakerne på laget blir endelig tid og topp tre raskeste lagene i hver klasse står igjen som vinnere og deler premiepotten. I tillegg blir det opptil flere heftige trekkpremier til en verdi av X-antall tusen kroner hvor alle deltakerne har like stor sjanse til å vinne.

Dette er et arrangement som passer de fleste ferdighetsnivåer, men husk at du selv er ansvarlig for å være godt nok trent for å delta.

Hemsedal Up N’ Down foregår i Hemsedal Skisenter.

Starten går fra bunn av Holdeskarheisen og opp til toppen av denne.

Ned til Roniheisen og opp til toppen av Roni.

Ned til Tindenheisen og til toppen av Tinden.

Ned forbi Skigaarden og til Tindenheisen.

Tindenheisen opp og bort til Totten 2.

Tindenheisen opp og bort til Totten 2.

Ta heisen opp til Totten 2 og bonn gass ned Sentrumsløypa og målgang på Skogstad Bru i sentrum.

Ved uforutsigbare hendelser, har arrangøren rett til å endre løypen av sikkerhetsmessige grunner. Løypene der rennet går, vil være stengt under selve arrangementet (07.30-09:00). Ved kritiske punkter, der rennløypen krysser andre åpne løyper, er det fartsreduserende elementer for løperne. Det er satt ut «checkpoints» underveis i løypen og disse må man passere.

Hvis man ikke har passert alle «checkpoints» blir man automatisk diskvalifisert. All kjøring er på eget ansvar.

Velkommen til Skandinavias råeste skirace!

Pressemelding

Hemsedal Up N`Down, foto: Kalle Hägglund