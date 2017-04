Med fine forhold i skibakken og økt interesse for vårskikjøring blir det ekstra lang skisesong i Hemsedal i år, sier Kenneth Larsen, markedssjef i Skistar Hemsedal, i en pressemelding.

Det betyr at Hemsedal holder åpent frem til 7. mai i år. En av årsakene er at interessen for skikjøring også etter påske har vært svært stigende, forklarer Larsen. Opprinnelig skulle Hemsedal stenge 1. mai-helga.

