HENT bygger VY Hemsedal hotell og fritidsleiligheter

AB Invest og HENT har inngått avtale om bygging av VY Hemsedal hotell og fritidsleiligheter. Avtalen er et resultat av en forutgående utviklingsprosess som har pågått gjennom vinteren 2017/18.

VY Hemsedal bygges i Tottskogen, et av Hemsedals mest attraktive områder midt mellom alpinanlegget og sentrum. VY Hemsedal vil bestå av 155 hotellrom og 47 fritidsleiligheter. Bygget består av fire fløyer som møtes i et midtparti. Totalt har bygget et omfang på om lag 17.000 kvm over fem etasjer inklusive parkeringskjeller.

Ill. Plompmozes