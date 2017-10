Her prøver banktyvene å rømme fra politihelikopteret

Natt til torsdag 5. oktober ble Sparebank 1s filial på Gol i Hallingdal utsatt for et tyveri.

To maskerte menn tok seg inn i banklokalet og tømte flere valutaskap for kontanter. Etter en flere timer lang jakt, ble to menn til slutt pågrepet.

– Ved hjelp av mannskaper fra både Drammens-området, hundepatruljer fra Oslo og helikopter, så ble bilen stoppet og etter hvert så ble to personer pågrepet, sier Brit Fysken, lensmann og regionleder ved Gol og Hemsedal lensmannskontor til Åsted Norge.

