Krevande gjester som krev kompensasjon for å unngå å skrive negative omtalar av hotellet på nett, er blitt vanleg kost for hotell over heile Europa. Verdien av eit godt rykte har sin pris.

Bruken av bestillingsplattformer som Booking.com og Tripadvisor har vokse kraftig dei siste åra. Gode omtalar frå tidlegare gjester er blitt viktige for å sikre seg nye gjester.

