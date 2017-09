Mens prisen for en hotellovernatting har stått nesten helt stille i Norge i 15 år, har den øvrige lønns- og prisveksten vært over 35 prosent. Nå er det tegn til at hotellene klarer å ta ut bedre priser.

– Det er ingen tvil om at romprisene har vært og er den store frustrasjonen for hotellene som opererer i kurs- og konferansemarkedet, sier Arild Esnali.

