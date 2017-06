Høyt & Lavt Klatrepark Hemsedal

Juni 2018 blir det Høyt & Lavt klatrepark i Hemsedal. Parken skal bygges i Hemsedal sentrum. Området hvor parken skal bygges heter Bruøyene og øya ligger bak Rampa kjøpesenter og MOH Sport. Øya er ca 20 mål, og vil blant annet ha zipliner som vil gå over elven. Hele byggeprosjektet vil ha en kostnadsramme på ca 8,6 millioner.

Richard Taraldsen daglig leder i Destinasjon Hemsedal sier at dette er ett prosjekt som man har jobbet sammen med grunneierne i ca 1 år. I dag mandag, ble bygge kontrakten signert samt franschise avtalen med Høyt & Lavt klatreparker AS. Dette er en stor milepæl for Hemsedal. Dette er med på å skape flere aktiviteter i Hemsedal på sommeren. Parken skal åpne i juni 2018 og bygging vil skje fra høsten som kommer.

H&L Klatreparker

Høyt & Lavt bygger og drifter klatreparker over hele landet, deriblant Skandinavias største klatrepark i Vestfold. En klatrepark består i hovedsak av ulike typer løyper i trærne, med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Løypene består bl.a. av vaiere og tauverk som er bygget inn i det naturlige terrenget, og lar deg oppleve en spennende verden fra tretoppene. I Høyt & Lavt klatreparker legger vi til rette for utfordrende aktiviteter og rå opplevelser i et sikkert miljø, for alle aldre og ferdighetsnivåer. Vi har tilrettelagte tilbud for enkeltpersoner, familier og grupper.

