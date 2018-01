Hvorfor får vi ikke spennende mat i klesbutikken?

De butikkene som klarer å skape en opplevelse ut over det å bare handle varer, er de som lykkes. Det er godt nytt for sentrumshandelen. Vi har lenge tenkt at bysentrum vil tape for netthandelen.

Nå ser vi at kombinasjonen av nettbutikk og sentrumsbutikk kan være en suksessformel. De som klarer å få til et samspill mellom nettbutikk og den fysiske butikken, har store muligheter for å klare seg i konkurransen med kjøpesentrene. Hvis kunden allerede har funnet produktet på nettet, har du som butikkeier en gyllen mulighet til å by på noe mer, når han eller hun kommer inn i lokalet ditt.

