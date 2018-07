Hyttekonge sanket 42 millioner på Geilo: – Har planer om flere tusen fritidsleiligheter

I Hol kommune er det langt flere hytter enn innbyggere. Utviklingen viser ingen tegn til å snu. Bare eiendomsselskapet Kikut Eiendom har 130 salgsklare hyttetomter.

Gode alpinforhold og langrennsløyper har gjort Geilo i Hol kommune til et yndet sted for hyttefolk. Arne Pålgardhaugen (51) har bygget seg opp en formue på salg av hytter og hyttetomter. I fjor ga nye hyttefolk ham finansinntekter på 42 millioner kroner. I tillegg til eget eiendomsselskap er han 50/50 prosent eier i Geilo Holding as sammen med Ivar Tollefsen Fredensborg. I fjor gikk de sammen for å kjøpe Geilo Skisenter as.

