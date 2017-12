Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

– Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet.

Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet

– Flere utviklingstrekk gjør at Samferdselsdepartementet har sett nærmere på drosjemarkedet og drosjereguleringen. Behovet har blitt tydeliggjort gjennom en grunngitt uttalelse fra ESA og rapporten fra Delingsøkonomiutvalget. Markedet for slik transport med personbil har endret seg betydelig siden drosjereguleringen ble innført.

Det er en rivende teknologisk utvikling i markedet, og våre naboland liberaliserer sine drosjemarkeder. Gjennom et grundig arbeid har vi nå sjansen til å gjøre drosjebransjen attraktiv for både løyvehavere, drosjesjåfører og kunder, sier Solvik-Olsen.

I dag sender Samferdselsdepartementet brev til ESA og varsler at det igangsettes et større regelverksarbeid hvor vi blant annet vil foreslå en oppheving av behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten. Det vil fortsatt være krav om drosjeløyve.

Stor utvikling i markedet

– Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet. Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud.

En mulig løsning kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører. Prosessen gjennomføres på en grundig måte, der aktørene vil være involvert, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

ESA kom i februar med en grunngitt uttalelse om at den norske drosjereguleringen ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. Det er behovsprøvingen, det vil si at fylkeskommunene fastsetter antallet drosjeløyver etter behovet i det aktuelle området,

tildelingskriteriene for drosjeløyver og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en sentral, som er i strid med EØS-avtalen.

Igangsetter et regelverksarbeid

Samferdselsdepartementet vil nå starte arbeidet med de nødvendige regelverksendringene. Forslag til endringer vil følge vanlig prosedyre og skal ut på alminnelig høring før de iverksettes.

Det tas sikte på å sende forslagene til regelverksendringer på høring høsten 2018.

– Vi kommer til å sørge for at det blir en tidsperiode fra regelverket vedtas til det iverksettes for å og gi aktørene mulighet til å innrette seg etter den nye ordningen, sier samferdselsministeren.

Pressemelding samferdselsdepartementet