– Jakt er for alle

Å dra på jakt i høstfjellet trenger ikke koste all verden. Mange fine jaktområder er tilgjengelig for folk flest og kan brukes for noen hundrelapper om dagen.

– I Norge er vi i en unik situasjon fordi det meste av jorden eies av staten, det vil si av folket selv. I andre land er det meste av jorden privateid, og enkelte steder er det å gå på jakt forbeholdt noen få rikinger, sier Torbjørn Kvien Madsen i iNatur.

Statskog er den største grunneieren i Norge og tilgjengeliggjør flere store deler av blant annet Troms og Nordland for småviltjakt. Her kan du jakte i fantastiske områder som Børgefjell nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Dividalen, Senja og Reisa nasjonalpark.

– I tillegg har Statskog områder også sørover i landet der du kan jakte rype, skogsfugl og hare, sier Kvien Madsen.

Eksempler på dette er nærmarka utenfor Drammen, Finnemarka, Sølvverksskogen i Kongsberg eller Berg skog i Nord-Odal.

– For å jakte og fiske i områdene trengs et jakt- og fiskekort og man må ha tatt jegerprøven. Jakt- og fiskekort kan kjøpes for noen hundrelapper hos lokale jeger- og fiskeforeninger eller på inatur.no, sier han.

Dagsjakt i nærområdet

For de som ikke har mulighet for å reise på fjellet i en uke for å jakte er det også mulig å dra på jakt for en dag eller en helg.

– Ofte kan det være gode jaktmuligheter i nærområdet. Mange er ikke klar over at det er fine jaktforhold i Oslomarka og Østmarka. Et dagskort koster rundt 200 kroner, sier Kvien Madsen.

Fjellstyrene, som forvalter statsallmenningene i Norge, tilbyr også jakt i Sør-Norge. Her er det ledig jakt blant annet i Namsskogan og Steinkjer i Trøndelag, i Rondane hos Vulufjell fjellstyre, i Jotunheimen hos Vang fjellstyre og i Vågå fjellstyre.

– Jeger- og fiskerforeninger tilbyr rimelig jakt rundt om i landet. Her er det mulig å få jakt til en rimelig penge i Trillemarka i Buskerud hos Sigdal og Eggedal jeger- og fiskerforening, eller småviltjakt i Gol hos Gol jeger- og fiskerforening, sier Kvien Madsen.

Hvis du skal ut og ferdes i fjellet anbefaler han også å teste fiskelykken.

– De fleste vannene i nasjonalparkene inneholder mye ørret. Noen steder kan du også fange røye, harr, gjedde og abbor. Lite kan måle seg med å spise nyfanget fisk rett fra bålet når man er på jakt i fjellet, sier han.

Småviltjakten starter for fullt nå i september og varer frem til lille juleaften.

Denne artikkelen er skrevet av Newswire for iNatur. (FOTO: Steinar Johansen)