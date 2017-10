«James Bond»-sekken som blåser deg over fjellet

Over 2000 konkurrerte om Petter Stordalens gründermillion. Blant seks finalister er en sekk som kunne vært hentet fra en James Bond-film

En skikjører fester skiene, retter ut to motorer med vifter ved hoften og fyker over fjellet. Toppfarten skal være 80 kilometer i timen.

– Under den første testen vi gjorde, sto det noen gamle damer der og sa det var det kuleste de hadde sett i sitt liv – en jetmotor på ryggen! sier Kjartan Jensen, en av to gründere i Thrustme, til Dagens næringsliv

