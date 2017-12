Kan bli beste jula på 10 år

En veldig bra forsesong med lange kuldeperioder og snøfall, sikrer SkiStars julegjester i Hemsedal og Trysil gode forhold i bakken. Også i svenske Åre er det bra skiføre og god julestemning.

Norges to største skianlegg er klare for julegjestene, det er lenge siden forholdene har vært like bra som nå. I Trysil har de lagt nærmere 2 millioner kubikkmeter snø, og mener dette blir den beste jula på minst 10 år.

– Vi må helt tilbake til 2007 for å finne en like god forsesong. I julehelga vil vi ha så godt som alle heisene i gang og over 50 åpne bakker, pluss en rekke arenaer og terrengparker. Det føles veldig godt. I år gleder vi oss litt ekstra til jul, sier en smilende Turid Backe-Viken, salgs og markedsansvarlig i SkiStar Trysil.

I Hemsedal er situasjonen omtrent lik. Fra julehelga er alle heiser åpne og nesten 40 bakker. Snøanlegget har produsert masse snø og det er skikjøring ned fra alle tre toppene, Roni, Tinden og Totten. Også den svarte Såhaugen-løypa er åpen.

– Snømålet viser 60 centimeter, det er veldig lenge siden vi har hatt en så bra forsesong. Som i Trysil har vi også åpnet arenaer og terrengparker. Det er full fart i barneområdet og det ser riktig bra ut med tanke på juletrafikken. Ikke minst synes vi det er moro at nybygde SkiStar Lodge Hemsedal Suites er så godt som fullbooket i jula, sier Anne-Lise Dokken, markedsansvarlig i SkiStar Hemsedal.

SkiStars populaere snømann, Valle, er også i gang med sesongen. Både i Hemsedal og Trysil er han å finne i barneområdene hver dag. Begge skistedene har faste ukeprogram spekket med aktiviteter for de minste skikjørerne.

I Åre har det også vært en bra forsesong. En halvmeter snø i terrenget, lange perioder med gode forhold for snøproduksjon, gjør at gjestene som har valgt å feire jul og nyttår i Åre kan se fram imot gode dager i bakken.

Pressemelding:Skistar