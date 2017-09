Kina – et enormt potensielt marked

Beitostølen ser for seg et nytt, stort og spennende marked i Kina. Denne uka kom en liten delegasjon hjem fra verdens mest folkerike land med nye impulser, tanker og ideer for fremtidens satsing i fjellandsbyen oppunder Jotunheimen.

Beitostølen-satsingen mot Kina, og opplegget i Beijing, er i regi av Beitostølen Resort, og på World Winter Sports Expo2017 på China National Convention Center, deltok Beitostølen på den norske paviljongen i regi av Innovasjon Norge.

