Klare for FJELLROKKEN fredagskveld og lørdagskveld og Høstmarked lørdag

FJELLROKKEN arenaen begynner å ta form i sentrum, med stor telttak (blir faktisk varmt under teltet) i midten av gressplen og koselig belysning, bålpanner med ild, stor scene og inngjerding av området.

Hele Hemsedal jobber sammen om å få til en kjempe fest! Moro! Det er mange gode ideer, engasjement og initiativ, og mange frivillige som stiller opp for HEMSEDAL!

Ti Hemsedalsrestauranter har gått sammen for å lage festivalstemning i sentrum – de samarbeider om å lage en flott arena med mye god mat og drikke (se meny her) servert fra boder langs med gressplen! Så dere kan glede dere til gode smaker;)

Konsertområdet åpner med musikk og servering fra kl 17 fredag og kl 16 lørdag – se program for hele helgen her– fredag til søndag inkludert høstmarkedet og aktiviteter i hele Hemsedal!

FJELLROKKEN er åpent for alle aldre. Gratis for alle opp til 12 år, redusert pris fra 13-17 år. Barn/ungdom får rødt/rosa armbånd, hvilket betyr at de ikke har tilgang til alkoholservering. Men vi vil anbefale at alle barn/ungdom har med foresatte!

NB! Det er ikke lov å ta med seg profesjonelt foto/videoutstyr, paraply, termos eller flasker i området.

Værmeldingen ser mye mer positiv ut nå – det blir opphold lørdag ettermiddag – men det anbefales å kle seg godt!

Høstmarkedet har fått enda flere spennende utstillere og det skjer aktiviteter i hele sentrum! Det er mattelt med lokale utstillere bak Rampa, aktiviteter og servering på gressplen bak Rampa, utstillinger ved banken/ Turistkontoret og ved Hovtunplassen, hvor det også er et stort telt.

Vi står klare for storinnrykk av gjester – alt ligger godt til rette, kjøp billetter på www.hallingbillett.no Det vil helt sikkert bli en del kø på Turistkontoret, hvor man må kjøpe billett, hvis man ikke kjøpt online, så vi anbefaler alle å kjøpe billett på forhånd.

Les ellers oppdatert info på www.fjellrokken.no og facebook; fjellrokken

VELKOMMEN til en spennende helg – dette blir moro!

Festival hilsen Anneli, Katarina, Henriette, Richard og Hanne

Freddy Kalas Fredrik Auke, bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas, har de siste årene tatt Norge med storm med sine ekstremt fengende og populære allsangslåter. Julie Bergan Julie Bergan har for lengst bevist at hun er en vokalist og låtskriver i verdensklasse. Hennes enestående evne til å engasjere med sine catchy hooks, har gjort at 22-åringen har rukket å oppnå opp mot 90 millioner streams på låtene sine. Loveshack Loveshack er din forrykende musikalske tidsmaskin tilbake til 80-tallets moro. Norges mest populære partyband tar deg med på en reise inn i den fantastiske musikken, lar deg sveve inn i pastellandskapet med grorudpalmer, hockeysveiser, Ball-gensere, og lakksko så langt øyet kan se

Klovner i Kamp Klovner i kamp ble startet av Alis og Dr S i 1994, og består i dag av Alis, Fingern og Dansken. Også kjent som Aslak, Thomas og Esben.

Lothepus Leif Einar Lothe, òg kjent under artistnamnet Lothepus, er ein norsk entreprenør frå Hardanger som syng litt på si. For tida er Lothepus aktuell i sesong 4 av dokumentarserien Fjorden Cowboys som går på TV 2 Zebra. Våren 2017 vann han fyrste sesong av Farmen Kjendis som gjekk på TV 2. Es May Malin Seline Strandberg kaller seg Es May, og fikk endel oppmerksomhet med låta «Hold On»med DJ/produsent Stisema fra 2016 (3 millioner streams!). Nå er hun tilbake med sin helt egen debut «Wake Me Up».