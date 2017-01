Stian Kleivdal fra Geilo er klar for X Games i Hafjell i mars.Han sikret plassen under kvalifiseringen i Trysil fredag. Under perfekte forhold slo talentet fra Geilo til med en frontside 1440 og en switch backside trippelcork 1440 – to triks han aldri har gjort i konkurranse før, melder Snowboardforbundet.