Klimaendringer fører til at stormbanene i atmosfæren endrer seg

En ny studie har sett nærmere på effektene av global oppvarming. Funnene beskrives som interessante.

I kjølvannet av Parisavtalen, ble det satt i gang flere prosjekter med hensikt å få mer kunnskap om effektene av klimaendringer.

Et av studiene som ble satt i gang er nå ferdig, og her har forskere sett nærmere på forskjellene mellom 1,5 grader og to grader oppvarming av kloden.

I studien, som ble ledet av professor Camille Li ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, kom de fram til noen interessante konklusjoner

