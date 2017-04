Knallstart for Sondre Evjen i RallyX Nordic

19-åringen fra Hallingdal kjørte inn til andreplass i sesongåpningen i Skien.

I helgen åpnet det nordiske rallycrossmesterskapet RallyX Nordic sesongen på Grenland Motorsportsenter i Skien, og Sondre Evjen (19) konkurrerte mot 15 andre førere i den såkalte Supercar Lites-klassen.

Før helgens løp var Evjen klar på at målet var å kjempe i toppen, og det gjorde han allerede fra første stund. I de de tre innledende omgangene satte han henholdsvis, tredje, tredje og andre beste tid noe som sikret en plass i semifinalen. Her havnet han på andreplass rett bak svenske Simon Olofsson, og var med det klar for finalen.

Fra den andre raden av biler kjører Evjen jevnt raskt hele finalen og kommer seg inn foran en annen svensk fører, William Nilsson, etter å ha kjørt i alternativsporet på den siste runden. Dermed ble det en andreplass på 19-åringen – et resultat han er veldig godt fornøyd med.

– Det har vært en veldig bra helg for meg, og jeg manglet bare noen få tideler på runden for å kjempe om seieren, sier han.

I en actionfylt sport som rallycross er det viktig å holde seg unna unødvendige problemer for å kunne hevde seg i toppen. Det er Evjen fornøyd med å ha fått til denne helgen.

– Jeg klarte å holde jevnt høyt tempo i alle heatene samtidig som jeg klarte å holde meg unna trøbbel, sier han.

Simon Olofsson stakk av med seieren i løpet foran Evjen og William Nilsson.

Den gode starten i Skien gjør Evjen optimistisk med tanke på resten av sesongen.

– Det er ingenting som er bedre enn å få en god start. Nå er vi med og kjemper i toppen allerede fra første løp, og det er en veldig god følelse, sier rallycrosstalentet fra Hallingdal.

Det neste løpet i RallyX Nordic går av stabelen i Arvika 3. juni, men før den tid skal Evjen også i gang med EM-sesongen. Den starter med første runde i Belgia 12. Mai.