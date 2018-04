Kortnyheter i helgen

Her er helgens kortnyheter som blir oppdater frem til søndag kveld. Meldinger fra politiet, Nyhetsaker som kan ha interesse for oss i Hallingdal osv.

Ingen forstår minustall for hytteomsetning

Eiendomsmeglerne har meldt om salgsrush i fjellet hele vinter. Nå klør ekspertene seg i hodet over SSB-tallene som viser at det likevel ble solgt færre hytter i første kvartal

Politiet leter etter eier av en Peugeot som bare er blitt henslengt på parkeringsplass i Vestlia skisenter på Geilo.

Fotball 4 divisjon herrer

Hallingdal FK-Svelvik 2-2 (0-2)

Damer 2 div Starter kl.13.00 lørdag

Hallingdal FK – Kongsvinger (Står 0-1 )

Herrer 5 div

Geilo/HFK 2- Birkebeineren (Starter kl.15.00) lørdag

– Vi har ingen russ å miste i trafikken

Russetiden er i gang, og de aller fleste har russebil. Vegvesenet tilbyr gratis russebilkontroll hvert år, og prioriterer russen med tanke på trafikksikkerhet.

Himmelheisen rett til himmels

Loen Skylift, himmelheisen som fraktar passasjerar meir enn tusen meter frå fjord til fjell i Nordfjord, knuser alle forventningar til inntening.

Ivar Tollefsen økte eiendomsverdiene med 28 milliarder på ett år.

Han har også lagt igjen hundrevis av millioner i utbygging av leiligheter på Geilo og Flå

